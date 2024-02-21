Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 18:00
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Дерматологи рассказали, работает ли на самом деле увлажняющий бальзам для губ

Правда ли, что бальзам для губ приносит больше вреда, чем пользы? Зимой из-за сухости кожи вы можете чаще пользоваться подобными средствами для увлажнения. Но на самом деле некоторые бальзамы для губ содержат компоненты, которые могут усугубить сухость.
CNN

CNN

Средства для губ, в составе которых есть определённые ингредиенты и ароматизаторы, могут способствовать сухости, особенно зимой. Особенно вредными такие бальзамы могут стать для тех, кто наносит их несколько раз в день, говорит Мишель Грин, доктор медицинских наук, сертифицированный косметолог-дерматолог из Нью-Йорка.

Не существует специального правила относительно того, как часто вам нужно пользоваться бальзамом для губ. В целом его нужно наносить на губы, если они выглядят сухими и потрескавшимися. Также вы можете пользоваться такими средствами повторно в течение дня.

GETTY IMAGES / PROSTOCK-STUDIO

GETTY IMAGES / PROSTOCK-STUDIO

Бальзамы для губ сохраняют губы увлажнёнными, создавая барьер между ними и окружающей средой. Они обеспечивают повышенное удержание влаги, но не проникают в губы и не увлажняют их сами по себе. Помочь в этом случае могут масла для губ, которые проникают в губы, интенсивно их увлажняют. Ищите средства для губ, в состав которых входят гиалуроновая кислота, вазелин, масло ши, пчелиный воск, витамин Е. Также продукт для губ должен иметь как минимум SPF 15.

Рекомендуется избегать средств для губ, в которых есть следующие компоненты: ментол, фенол, салициловая кислота, ланолин. Навредить могут и продукты с определёнными ароматами и вкусами: например, с корицей или ванилью.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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