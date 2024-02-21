Дерматологи рассказали, работает ли на самом деле увлажняющий бальзам для губ
CNN
Средства для губ, в составе которых есть определённые ингредиенты и ароматизаторы, могут способствовать сухости, особенно зимой. Особенно вредными такие бальзамы могут стать для тех, кто наносит их несколько раз в день, говорит Мишель Грин, доктор медицинских наук, сертифицированный косметолог-дерматолог из Нью-Йорка.
Не существует специального правила относительно того, как часто вам нужно пользоваться бальзамом для губ. В целом его нужно наносить на губы, если они выглядят сухими и потрескавшимися. Также вы можете пользоваться такими средствами повторно в течение дня.
Бальзамы для губ сохраняют губы увлажнёнными, создавая барьер между ними и окружающей средой. Они обеспечивают повышенное удержание влаги, но не проникают в губы и не увлажняют их сами по себе. Помочь в этом случае могут масла для губ, которые проникают в губы, интенсивно их увлажняют. Ищите средства для губ, в состав которых входят гиалуроновая кислота, вазелин, масло ши, пчелиный воск, витамин Е. Также продукт для губ должен иметь как минимум SPF 15.
Рекомендуется избегать средств для губ, в которых есть следующие компоненты: ментол, фенол, салициловая кислота, ланолин. Навредить могут и продукты с определёнными ароматами и вкусами: например, с корицей или ванилью.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.