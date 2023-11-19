Дешевые лекарства против мигрени оказались лучше дорогих альтернатив
Норвежские исследователи совершили открытие, которое может изменить жизнь людей, страдающих мигренью. Забудьте о дорогих лекарствах - секрет кроется в повседневных, бюджетных препаратах. Исследование, проведенное Норвежским центром изучения головной боли, показало, что три обычных препарата превосходят по эффективности более дорогие средства для лечения мигрени.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Под руководством профессора Марте-Хелен Бьорк было проведено исследование, в котором приняли участие более ста тысяч пациентов с мигренью в период с 2010 по 2020 год. Традиционно в качестве профилактического средства использовались бета-блокаторы, однако исследование указывает на неожиданные альтернативы: ингибиторы CGRP, амитриптилин и симвастатин.
Доступные по цене препараты обладают лучшим профилактическим эффектом, чем их дорогие аналоги. В условиях, когда здравоохранение сталкивается с ростом расходов, это открытие может изменить жизнь пациентов с мигренью и значительно сократить расходы.
По мере того как ученые углубляются в клинические исследования, появляется перспектива использования обычных лекарственных средств для борьбы с хроническими и эпизодическими мигренями.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.