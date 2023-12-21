Десять худших продуктов, которые только можно съесть перед полётом

Жареная еда. В ней много жиров, поэтому она и переваривается гораздо дольше, чем продукты с белками и углеводами. Кроме того, картошка фри, луковые кольца и другие закуски, скорее всего, приведут к вздутию живота, расстройству желудка, изжоге или сильному кислотному рефлюксу.

Продукты с высоким содержанием натрия. Из-за изменений давления и более низкой влажности в салоне самолёта вы, вероятнее всего, будете обезвожены во время полёта. Способствовать обезвоживанию могут и продукты, содержащие много натрия. Поэтому их не рекомендуется есть перед полётом.

Брокколи. В крестоцветных овощах так много клетчатки, что это может вызвать газообразование и вздутие живота. Было обнаружено также, что резкие изменения высоты приводят к вздутию.

Фасоль. Она богата клетчаткой, которая может вызвать вздутие живота, а также содержит раффинозу — углевод, который организму тяжело будет переварить.

Чеснок. В нём содержится большое количество фруктанов. У многих людей присутствует лёгкая непереносимость этого вещества, что проявляется в виде вздутия живота, дискомфорта в желудке, избытка газов.