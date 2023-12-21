Десять худших продуктов, которые только можно съесть перед полётом
Не каждая пища будет полезной для вашего желудка перед полётом на самолёте. Вот какие продукты есть точно не стоит.
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Жареная еда. В ней много жиров, поэтому она и переваривается гораздо дольше, чем продукты с белками и углеводами. Кроме того, картошка фри, луковые кольца и другие закуски, скорее всего, приведут к вздутию живота, расстройству желудка, изжоге или сильному кислотному рефлюксу.
Продукты с высоким содержанием натрия. Из-за изменений давления и более низкой влажности в салоне самолёта вы, вероятнее всего, будете обезвожены во время полёта. Способствовать обезвоживанию могут и продукты, содержащие много натрия. Поэтому их не рекомендуется есть перед полётом.
Брокколи. В крестоцветных овощах так много клетчатки, что это может вызвать газообразование и вздутие живота. Было обнаружено также, что резкие изменения высоты приводят к вздутию.
Фасоль. Она богата клетчаткой, которая может вызвать вздутие живота, а также содержит раффинозу — углевод, который организму тяжело будет переварить.
Чеснок. В нём содержится большое количество фруктанов. У многих людей присутствует лёгкая непереносимость этого вещества, что проявляется в виде вздутия живота, дискомфорта в желудке, избытка газов.
Лук. От него нужно отказаться перед полётом по тем же причинам, что и от чеснока. Это фруктаны и неприятный запах изо рта.
Груши и яблоки. Известно, что они потенциально могут вызвать вздутие живота или дискомфорт в желудке. Всё потому, что эти фрукты содержат много фруктозы — природного сахара.
Жвачка. Когда вы её жуёте, вы заглатываете гораздо больше воздуха, чем обычно. Это может привести к вздутию живота. Откажитесь также перед полётом от рассасывания леденцов.
Кофе. Из-за этого напитка вам придётся чаще бегать в туалет, а в самолёте это неудобно. Также кофе может вызвать симптомы тревоги у тех, кто обладает высокой чувствительностью к кофеину.
Алкоголь. Он отличается мочегонным эффектом. Кроме того, существует связь между употреблением спиртного и тревогой, депрессией.
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