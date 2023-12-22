Фитнес и здоровье
18:45, 22 декабря 2023
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Детские травмы стали причиной хронической боли у взрослых

Новаторское исследование Университета Макгилла раскрывает связь между детскими травмами и хронической болью во взрослом возрасте. Люди с неблагоприятным детским опытом (ACEs), таким как жестокое обращение или пренебрежение, сталкиваются с ошеломляющим 45% повышением риска хронических болевых состояний, включая боли в спине и шее, в более зрелом возрасте.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследование, охватывающее 75 лет и 826 452 взрослых, подчеркивает острую необходимость в мерах вмешательства и системах поддержки, чтобы разорвать этот тревожный круг невзгод.

Исследование показало, что даже один ACE, например физическое или эмоциональное насилие, повышает вероятность того, что в зрелом возрасте у человека появится хроническая боль. Примечательно, что у тех, кто подвергался множественным ACE, значительно повышалась вероятность возникновения различных болезненных состояний, что подчеркивает широкое воздействие детских травм.

Поскольку более 1 миллиарда детей во всем мире ежегодно сталкиваются с ACE, исследование призывает к незамедлительным действиям для решения проблемы и смягчения долгосрочных последствий для здоровья.

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Автор:Булат Кармак
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