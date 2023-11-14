Девять болезней, которые может вызвать стресс

Эти девять болезней может вызвать или усугубить хронический стресс. Он проявляется, например, когда вы ухаживаете за родственником с болезнью Альцгеймера или ходите на нелюбимую работу.

Депрессия и другие психические расстройства. Исследования показывают, что хронический стресс, если с ним никак не бороться, связан с депрессией и тревогой. Примерно у 20–25% людей, переживших стрессовые события, развивается депрессия.

Бессонница. 43% из почти 2000 опрошенных взрослых сообщили, что стресс не давал им спать по ночам хотя бы один раз за последний месяц. Также 21% людей признались, что при плохом сне они испытывают ещё больший стресс.

Сердечно-сосудистые заболевания. Результаты исследований демонстрируют, что частью реакции на стресс является учащенное сердцебиение и сужение кровеносных сосудов (или расширение сосудов некоторых скелетных мышц, помогающее телу двигаться в ответ на борьбу или бегство). Если организм долго находится в этом состоянии, то сердце и сердечно-сосудистая система могут быть повреждены. Кроме того, при стрессе вы можете слишком много есть или пить, что тоже приводит к развитию болезней сердца.

Простуда. Одно исследование показало, что участники, которые к началу эксперимента страдали от более сильного общего стресса, с большей вероятностью заразились вирусом после воздействия.