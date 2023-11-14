Девять лучших комнатных растений для зимы

Бостонский папоротник. Пышное зелёное растение, которое создаст успокаивающую атмосферу в доме и очистит воздух. Этот папоротник хорошо растёт в тенистом месте.

Слоновье ухо (Алоказия). Стебли у него покрыты полосками, как у зебры. Это растение поможет создать в квартире атмосферу тропиков.

Комнатный ананас. Хорошо расти он будет на солнце на подоконнике.

Монстера Минима. Станет отличным выбором, если места у вас дома не так много. Ухаживать за этим растением очень легко.