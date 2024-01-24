Действительно ли корректоры осанки работают

Лиза Митро, врач-терапевт, подчеркнула, что правильная осанка очень важна для здоровья человека. Ведь она уменьшает нагрузку на определённые области, которые со временем могут напрягаться и снижать способность двигаться.

На самом деле корректор осанки может решить незначительные проблемы. К примеру, отвести плечи назад, если человек не способен это контролировать самостоятельно.

При этом, по мнению тренера по осанке Хизер Ипполито, корректоры не смогут изменить осанку в долгосрочной перспективе, если человек не поймёт, почему у него изначально она испортилась.

Если вы страдаете сколиозом или сильными болями в спине, то перед покупкой корректора для осанки посоветуйтесь с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.