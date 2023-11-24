Фитнес и здоровье
02:15, 24 ноября 2023
1 мин.

Действительно ли стояние на гвоздях полезно для здоровья

Последователи стояния на гвоздях утверждают, что такая практика снимает внутренние блоки, высвобождает энергию, избавляет от стресса, оздоравливает. Но насколько это соответствует действительности, с точки зрения науки?

Everypixel

Everypixel

Стояние на гвоздях в качестве лечебной процедуры стало применяться с древности. Вероятно, эта практика связана с традициями азиатской медицины. Такие методы, как акупунктура и рефлексотерапия, базируются на представлении о существовании на теле определённых точек (в частности, на стопах), которые связаны с внутренними органами. Стимуляция этих точек благотворно влияет на организм.

istockphoto

istockphoto

Однако большая часть медицинских исследований не подтвердила, что у гвоздестояния есть лечебный эффект. Это скорее просто альтернативный метод лечения, не имеющий научного обоснования.

При этом британские эксперты объясняют положительный эффект от стояния на гвоздях тем, что в ответ на стресс и боль организм человека вырабатывает эндорфины. Они могут создавать иллюзию улучшения самочувствия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2197049
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.