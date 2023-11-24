Действительно ли стояние на гвоздях полезно для здоровья
Последователи стояния на гвоздях утверждают, что такая практика снимает внутренние блоки, высвобождает энергию, избавляет от стресса, оздоравливает. Но насколько это соответствует действительности, с точки зрения науки?
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Стояние на гвоздях в качестве лечебной процедуры стало применяться с древности. Вероятно, эта практика связана с традициями азиатской медицины. Такие методы, как акупунктура и рефлексотерапия, базируются на представлении о существовании на теле определённых точек (в частности, на стопах), которые связаны с внутренними органами. Стимуляция этих точек благотворно влияет на организм.
Однако большая часть медицинских исследований не подтвердила, что у гвоздестояния есть лечебный эффект. Это скорее просто альтернативный метод лечения, не имеющий научного обоснования.
При этом британские эксперты объясняют положительный эффект от стояния на гвоздях тем, что в ответ на стресс и боль организм человека вырабатывает эндорфины. Они могут создавать иллюзию улучшения самочувствия.
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