Действительно ли стояние на гвоздях полезно для здоровья

Однако большая часть медицинских исследований не подтвердила, что у гвоздестояния есть лечебный эффект. Это скорее просто альтернативный метод лечения, не имеющий научного обоснования.

При этом британские эксперты объясняют положительный эффект от стояния на гвоздях тем, что в ответ на стресс и боль организм человека вырабатывает эндорфины. Они могут создавать иллюзию улучшения самочувствия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.