Диетолог дал пять советов по питанию в праздники

Сидите за столом без телефона. Это позволит вам насладиться каждым кусочком блюда.

Избавьтесь от отвлекающих факторов. Исследования показывают, что существует связь между отвлечением во время приёма пищи и увеличением веса. К примеру, праздничный фильм лучше посмотреть уже после того, как вы поели.

Пейте много воды. Рекомендуется выпивать восемь чашек в день.

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