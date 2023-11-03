Фитнес и здоровье
15:45, 03 ноября 2023
1 мин.

Диетолог назвал хурму полезным для людей старше 50 лет фруктом

Врач-диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург рассказал об «исключительной» пользе хурмы для людей старше 50 лет.

Pexels.com

Pexels.com

По словам врача, хурма помогает замедлить и предотвратить преждевременное старение, а также сохранить пигмент кожи и волос.

При этом злоупотреблять фруктом не следует, особенно людям с болезнями поджелудочной железы, включая сахарный диабет, и мочекаменной болезнью.

«В ней огромное количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Весь этот комплекс витаминов ценен особенно в осенний период. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от опасных инфекционных возбудителей», — рассказал врач.

_ Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2048695
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.