Диетолог назвала главные преимущества для здоровья употребления большого количества рыбы
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Большое количество омега-3. Особенно много этих кислот в жирной рыбе типа лосося и скумбрии. Известно, что омега-3 уменьшают воспаление, поддерживают работу мозга. Также большое количество жирных кислот омега-3 содержится в тунце, сельди, сардинах.
Низкокалорийность. По данным Министерства сельского хозяйства США, порция трески весом 85 г содержит 67 ккал.
Хороший источник витамина D. Из тунца и лосося вы естественным образом получите этот витамин. В одной порции лосося весом 113 г содержится 100% суточной нормы витамина D.
Множество белка. Белок — важный макронутриент, который способствует росту и восстановлению мышц, повышает чувство сытости, поддерживает здоровье в целом.
Насыщение. Это происходит за счёт белка в составе рыбы.
Поддержание здоровья сердца. Известно, что регулярное употребление рыбы связано с пользой для сердца благодаря наличию жирных кислот омега-3.
Богатый источник йода. Результаты одного исследования показали, что морская рыба может содержать в пять-десять раз больше йода, чем пресноводная.
Хороший вариант для тех, кто хочет есть меньше мяса. Некоторые из самых здоровых диет в мире — растительные. Они включают много фруктов и овощей и при этом небольшое количество нежирного белка.
Универсальность. Вы можете добавлять рыбу во многие блюда.
Доступность. Существуют недорогие варианты рыбы.
Простота приготовления. Зачастую рыба готовится быстро. Вы можете её запекать, жарить, тушить, варить, готовить на гриле.
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