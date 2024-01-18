Фитнес и здоровье
18:00, 18 января 2024
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Диетолог назвала лучший обед для похудения

Одно исследование показало, что обед после 3 часов дня может привести к меньшей потере веса, чем до 3 дня. Но какое блюдо лучше всего для него подойдёт?
VI-MART

VI-MART

Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, сказала, что лучший обед для похудения — это салат. Однако он должен быть сбалансированным в плане калорий, питательных веществ, вкуса, сытости.

Shutterstock

Shutterstock

Эксперт по питанию порекомендовала приготовить салат со смесью зелени, тремя унциями лосося, одной столовой ложкой сыра фета, одной столовой ложкой измельченных грецких орехов, 1/4 стакана ягод, 1/4 стакана киноа, 1/4 среднего авокадо и бальзамическим уксусом. Это будет как раз идеальным обедом.

Исследования также показывают, что увеличение потребления овощей может снизить риск набора веса или избыточного веса/ожирения. А овощи часто встречаются в салатах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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