Диетолог назвала признаки того, что диета вам не подходит

Также существует несколько способов понять, что диета вам всё-таки не подходит. Кери Ганс, диетолог из Нью-Йорка, отметила, что успешность похудения при помощи соблюдения диеты определяют сразу несколько факторов. Это история болезни человека, культура, социальная жизнь, работа, географическое положение и многое другое.

Если вы сильно изменили свой рацион в начале года и часто ощущаете усталость, то, возможно, он вам не подходит. То же самое касается постоянных мыслей о еде на диете.

Признак того, что ваша диета может быть опасна для здоровья, — это очень быстрая потеря веса в самом начале. Вообще, нужно терять от 1 до 2 фунтов (от 0,5 до 1 кг) в неделю. Из других предупреждающих сигналов — запор, обезвоживание, головная боль, тошнота.

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