Диетолог назвала признаки того, что диета вам не подходит
Если вы решили с нового года заниматься спортом или худеть, это вовсе не значит, что всё это принесёт вам пользу. Иногда достижение этих целей требует серьёзных изменений в образе жизни.
К примеру, если вы долго не тренировались, то начинать всё сначала может быть тяжело. Но важно понимать, что после занятий у вас должны болеть мышцы, а не суставы. Нормальная болезненность — это когда вы ощущаете боль при прикосновении к мышцам или при движении.
Также существует несколько способов понять, что диета вам всё-таки не подходит. Кери Ганс, диетолог из Нью-Йорка, отметила, что успешность похудения при помощи соблюдения диеты определяют сразу несколько факторов. Это история болезни человека, культура, социальная жизнь, работа, географическое положение и многое другое.
Если вы сильно изменили свой рацион в начале года и часто ощущаете усталость, то, возможно, он вам не подходит. То же самое касается постоянных мыслей о еде на диете.
Признак того, что ваша диета может быть опасна для здоровья, — это очень быстрая потеря веса в самом начале. Вообще, нужно терять от 1 до 2 фунтов (от 0,5 до 1 кг) в неделю. Из других предупреждающих сигналов — запор, обезвоживание, головная боль, тошнота.
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