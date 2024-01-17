Диетолог назвала признаки того, что вы едите слишком мало белка

Проблемы с наращиванием мышц. Согласно результатам научных исследований, потребление от 1,6 до 2 г на 1 кг веса - оптимально для наращивания мышечной массы.

Частые болезни. Если у вас постоянно насморк или вы просто плохо себя чувствуете, возможно, вам не хватает белка. Из-за этого иммунная система не будет работать так, как надо.

Постоянная усталость. Организму нужно обязательно получать аминокислоты. Если вы не едите достаточно белка, то эти вещества будут браться из мышечной массы. Это вызывает слабость.

Перепады настроения. Из-за недостатка белка вы можете потреблять слишком много углеводов. В результате у вас резко будет снижаться уровень сахара в крови и вы станете срываться на окружающих людей.

Ломкие и слабые волосы и ногти. И ногти, и волосы состоят из кератина - белка, для которого нужны аминокислоты. Поэтому если вы не получаете достаточное количество белка, то волосы и ногти у вас будут в плохом состоянии.