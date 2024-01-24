Диетолог объяснила, как арахисовое масло влияет на фигуру

По словам Эми Гудсон, зарегистрированного диетолога и сертифицированного специалиста по спортивной диетологии, при употреблении большого количества калорий можно набрать вес и увеличить размер талии. Особенно это касается пищи вроде орехов, авокадо, арахисового масла.

Известно, что в арахисовом масле много питательных веществ. Тем не менее оно является калорийным продуктом, в основном — из-за большого количества жиров.