Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2024, 09:00
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Диетолог объяснила, как арахисовое масло влияет на фигуру

В двух столовых ложках арахисового масла содержится около 9 г белка и 2 г клетчатки. Но важно помнить и о калорийности этого продукта.
GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

По словам Эми Гудсон, зарегистрированного диетолога и сертифицированного специалиста по спортивной диетологии, при употреблении большого количества калорий можно набрать вес и увеличить размер талии. Особенно это касается пищи вроде орехов, авокадо, арахисового масла.

Известно, что в арахисовом масле много питательных веществ. Тем не менее оно является калорийным продуктом, в основном — из-за большого количества жиров.

Shutterstock

Shutterstock

Именно поэтому есть арахисовое масло рекомендуется в умеренных количествах. Также это масло богато белком, который даёт ощущение сытости надолго.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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