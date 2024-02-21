Диетолог объяснила, как костный бульон поможет вам похудеть
Attorney General's Department
У костного бульона есть сразу несколько преимуществ для здоровья человека.
Он богат питательными веществами. В частности, это коллаген, аминокислоты, желатин. Ещё в костном бульоне есть магний, кальций и фосфор.
Улучшает здоровье суставов. Происходит это за счёт желатина и коллагена в составе костного бульона.
Поддерживает кишечник в здоровом состоянии. Желатин способствует росту полезных бактерий в кишечнике и уменьшает воспаление слизистой.
Укрепляет иммунитет. Всё благодаря минералам и аминокислотам в костном бульоне.
А как же костный бульон помогает похудеть?
Он содержит много белка. В одной чашке костного бульона — около 9 г белка. Это вещество помогает насытиться и уменьшить тягу к нездоровой еде.
Он низкокалориен. Это в сравнении с другими белковыми продуктами типа мяса.
Он увлажняет организм. Поддержание гидратации важно для снижения веса.
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