Диетолог объяснила, какие продукты помогут легче переносить болезни

Пряности. Репчатый лук, имбирь, чеснок будут особенно полезными. Правда, иногда острая пища может привести к раздражению горла.

Пробиотики и йогурт. Йогурт благотворно влияет на здоровье кишечника и укрепляет иммунитет.

Натуральные средства. Это мёд, имбирный чай. Можете даже приготовить смесь из имбиря (нужно натереть желаемое количество), мёда и лимонного сока. Её необходимо на некоторое время оставить в холодильнике, чтобы она настоялась. Употребляйте её в течение дня с одним-двумя стаканами тёплой воды.

Также нельзя забывать, что ускорить выздоровление помогает хороший отдых.

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