Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2024, 14:15
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Диетолог объяснила, какие продукты помогут легче переносить болезни

Часто зимой люди сталкиваются с гриппом, ОРВИ, инфекциями горла, синуситом. Важную роль в выздоровлении при этом играет питание. Эксперт по питанию Дениз Пирчек дала несколько рекомендаций по этому поводу.
Ercare24

Ercare24

Много жидкости. Вы быстрее выздоровеете, если станете пить воду, чаи, свежевыжатые фруктовые соки.

Продукты с антиоксидантами. Это мандарины, апельсины, клубника, киви, шиповник, брокколи. В них есть витамин С.

Богатые источники белка. Белок помогает клеткам в организме восстанавливаться. Получить его можно из рыбы, курицы, яиц, бобовых, йогурта.

AllaSerebrina

AllaSerebrina

Пряности. Репчатый лук, имбирь, чеснок будут особенно полезными. Правда, иногда острая пища может привести к раздражению горла.

Пробиотики и йогурт. Йогурт благотворно влияет на здоровье кишечника и укрепляет иммунитет.

Натуральные средства. Это мёд, имбирный чай. Можете даже приготовить смесь из имбиря (нужно натереть желаемое количество), мёда и лимонного сока. Её необходимо на некоторое время оставить в холодильнике, чтобы она настоялась. Употребляйте её в течение дня с одним-двумя стаканами тёплой воды.

Также нельзя забывать, что ускорить выздоровление помогает хороший отдых.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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