Диетолог объяснила, можно ли потолстеть из-за овсянки

При этом слишком большое количество овсянки не пойдёт на пользу. Не еда сама по себе будет способствовать набору веса, а избыток калорий. Поэтому следите за тем, сколько вы едите в целом.

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