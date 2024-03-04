Диетолог объяснила, помогает ли ежедневное употребление оливкового масла сбросить вес
OliveOil
Результаты исследования 2018 года, опубликованные в Европейском журнале питания, показали, что у тех, кто ежедневно употреблял оливковое масло вместо соевого в составе завтрака с высоким содержанием жиров, наблюдались значительно большая потеря жира и снижение кровяного давления.
Однако если просто каждый день употреблять оливковое масло, то это вряд ли поможет вам похудеть. Потеря веса достигается за счёт сочетания нескольких факторов, в том числе сбалансированной диеты, регулярной физической нагрузки, здорового образа жизни в целом. Рацион должен включать разнообразные продукты, содержащие много питательных веществ, клетчатки, то есть фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые, орехи, семена, нежирные белки.
Помимо этого, оливковое масло — это жир, в котором больше калорий на грамм, чем в других макронутриентах. Это тоже может способствовать увеличению веса. Согласно Диетическим рекомендациям для американцев, взрослые должны получать из жиров от 20% до 35% ежедневных калорий.
Тем не менее жир хорошо насыщает. Это может способствовать уменьшению общего количества калорий, которые вы потребляете в день. Кроме того, оливковое масло придаёт вкус блюдам, что поможет вам придерживаться здоровой диеты. Также в этом масле много мононенасыщенных жиров, антиоксидантов.
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