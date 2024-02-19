Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2024, 18:45
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Диетолог объяснила, сколько клетчатки нужно есть для похудения

Челси ЛеБлан рассказала подробнее о клетчатке и о её пользе для снижения веса. Многие забывают об этом важном элементе, когда пытаются похудеть.
Foodsmart

Foodsmart

Клетчатка хороша тем, что усиливает чувство сытости. В результате вы в целом будете меньше есть и вам станет проще контролировать свой вес.

Помимо этого, клетчатка регулирует уровень сахара в крови и поддерживает постоянное высвобождение энергии. Она замедляет усвоение питательных веществ, предотвращает резкие скачки уровня глюкозы.

Shutterstock

Shutterstock

Согласно рекомендациям, женщинам в сутки нужно потреблять 25 г клетчатки, а мужчинам — около 38 г. Причём добавлять её в свой рацион вы можете при помощи употребления фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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