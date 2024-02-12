Диетолог перечислила лучшие продукты с большим количеством белка для смузи

Диетолог Мэри Сабат перечислила продукты, которые содержат много белка и отлично подходят для добавления в смузи.

Греческий йогурт. В ½ стакана этого продукта содержится 11,3 г белка. Также в нём много пробиотиков и кальция, меньше сахара, чем в других видах йогурта.

Протеиновый порошок. В одной мерной ложке этого порошка — 20 г белка. Но убедитесь, что в нём нет искусственных ароматизаторов или подсластителей.

Шёлковый тофу. В одной его порции — 4,4 г белка. Кроме того, тофу содержит все незаменимые аминокислоты.

Творог. В половине стакана творога — 12,1 г белка. При этом в данном продукте мало жира.

Миндальное масло. В двух столовых ложках этого масла содержится 6 г белка. Исследования показывают, что миндаль может уменьшить чувство голода и повысить ощущение сытости.

Арахисовое масло. Из двух столовых ложек этого масла вы получите 7,2 г белка.