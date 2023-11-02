Диетолог перечислила утренние привычки, которые помогут быстрее похудеть

Если вы собираетесь съесть на завтрак углеводы, то обязательно сочетайте их с полезными жирами или белками. Так вы будете дольше чувствовать сытость. Кроме того, опасность углеводов заключается в том, что вам после такого блюда захочется съесть больше продуктов в течение дня или вы можете захотеть больше сахара.

Включение белка в завтрак - это отличный способ похудеть. Кроме того, даже если вы склонны к спешке по утрам, постарайтесь есть в это время медленнее. Неправильное жевание может привести к перегрузке пищеварительной системы. А если вы будете есть слишком быстро, то с большей вероятностью переедите, поскольку мозг не успеет понять, что вы уже сыты.