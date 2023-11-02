Фитнес и здоровье
00:00, 02 ноября 2023
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Диетолог перечислила утренние привычки, которые помогут быстрее похудеть

Многие эксперты говорят, что завтрак - самый важный приём пищи за день. По мнению Николы Шубрук, дипломированного диетолога, завтрак поддерживает обмен веществ, баланс сахара в крови, помогает в течение дня выбирать правильную еду.

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Если вы собираетесь съесть на завтрак углеводы, то обязательно сочетайте их с полезными жирами или белками. Так вы будете дольше чувствовать сытость. Кроме того, опасность углеводов заключается в том, что вам после такого блюда захочется съесть больше продуктов в течение дня или вы можете захотеть больше сахара.

Включение белка в завтрак - это отличный способ похудеть. Кроме того, даже если вы склонны к спешке по утрам, постарайтесь есть в это время медленнее. Неправильное жевание может привести к перегрузке пищеварительной системы. А если вы будете есть слишком быстро, то с большей вероятностью переедите, поскольку мозг не успеет понять, что вы уже сыты.

Brooke Lark

Brooke Lark

Диетолог также посоветовала воздержаться от употребления кофе утром. Известно, что кофе натощак может вызвать всплеск кортизола, гормона стресса, и уровня сахара в крови (глюкозы). Эти вещества влияют на уровень энергии и на обмен веществ в целом. При этом чёрный кофе после завтрака может быть полезен, так как он помогает замедлить выработку глюкозы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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