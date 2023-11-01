Диетолог предупредила о важности обедов и ужинов для желающих похудеть

Она подчеркнула, что человек, стремящийся похудеть, должен принимать пищу трижды в день, а только завтрака для организма недостаточно. К тому же похудение не означает голодовку: человек должен получать белки, жиры, углеводы, витамины и другие полезные вещества.

Пропуск обедов и ужинов сулит гормональные сбои, усугубление хронических болезней и депрессии. «Испытывать голод — сильный стресс для организма и нервной системы», — предупредила диетолог.

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