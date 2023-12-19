Диетолог рассказал, каких продуктов лучше избегать в праздники

Также натрий содержится в колбасах, гамбургерах. Замените их лучше свежими морепродуктами, курицей и тофу.

Эксперты рекомендуют на Рождество и Новый год избегать газированных и сладких напитков. Джейми Дэвис, дипломированный диетолог и профессор диетологии Техасского университета в Остине, говорит, что отказывается в этот период даже от спортивных напитков. Вместо этого лучше добавлять в простую газированную воду фрукты и травы: клубнику, базилик. То же самое касается алкогольных напитков: вместо коктейлей возьмите газированную воду, смешайте её с небольшим количеством ликёра и добавьте фрукты.

Одно исследование, опубликованное в 2023 году, также показало, что люди, которые потребляют много газированных и сладких напитков, имеют больше шансов на развитие сахарного диабета 2 типа и рака.

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