Фитнес и здоровье
01:30, 19 декабря 2023
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Диетолог рассказал, каких продуктов лучше избегать в праздники

В праздничный период нужно быть особенно осторожными с некоторыми продуктами. Это различные мясные деликатесы, копчёная рыба, крекеры.

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В крекерах, копчёной рыбе, мясных деликатесах содержится много натрия. Известно, что это вещество способствует повышению кровяного давления, увеличивает вероятность столкнуться с инсультом, сердечным приступом.

К примеру, в копчёном лососе может быть примерно 700 мг натрия на 100 г. А всего семи ломтиков салями будет достаточно, чтобы достичь рекомендованного Американской кардиологической ассоциацией дневного лимита в 1500 мг натрия.

Healthline

Healthline

Также натрий содержится в колбасах, гамбургерах. Замените их лучше свежими морепродуктами, курицей и тофу.

Эксперты рекомендуют на Рождество и Новый год избегать газированных и сладких напитков. Джейми Дэвис, дипломированный диетолог и профессор диетологии Техасского университета в Остине, говорит, что отказывается в этот период даже от спортивных напитков. Вместо этого лучше добавлять в простую газированную воду фрукты и травы: клубнику, базилик. То же самое касается алкогольных напитков: вместо коктейлей возьмите газированную воду, смешайте её с небольшим количеством ликёра и добавьте фрукты.

Одно исследование, опубликованное в 2023 году, также показало, что люди, которые потребляют много газированных и сладких напитков, имеют больше шансов на развитие сахарного диабета 2 типа и рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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