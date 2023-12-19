Диетолог рассказал, каких продуктов лучше избегать в праздники
В праздничный период нужно быть особенно осторожными с некоторыми продуктами. Это различные мясные деликатесы, копчёная рыба, крекеры.
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В крекерах, копчёной рыбе, мясных деликатесах содержится много натрия. Известно, что это вещество способствует повышению кровяного давления, увеличивает вероятность столкнуться с инсультом, сердечным приступом.
К примеру, в копчёном лососе может быть примерно 700 мг натрия на 100 г. А всего семи ломтиков салями будет достаточно, чтобы достичь рекомендованного Американской кардиологической ассоциацией дневного лимита в 1500 мг натрия.
Также натрий содержится в колбасах, гамбургерах. Замените их лучше свежими морепродуктами, курицей и тофу.
Эксперты рекомендуют на Рождество и Новый год избегать газированных и сладких напитков. Джейми Дэвис, дипломированный диетолог и профессор диетологии Техасского университета в Остине, говорит, что отказывается в этот период даже от спортивных напитков. Вместо этого лучше добавлять в простую газированную воду фрукты и травы: клубнику, базилик. То же самое касается алкогольных напитков: вместо коктейлей возьмите газированную воду, смешайте её с небольшим количеством ликёра и добавьте фрукты.
Одно исследование, опубликованное в 2023 году, также показало, что люди, которые потребляют много газированных и сладких напитков, имеют больше шансов на развитие сахарного диабета 2 типа и рака.
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