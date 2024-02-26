Диетолог рассказала, что такое “пищевой шум” и как вы из-за него набираете вес
Parade
По словам Эми Шапиро, основательницы и директора Real Nutrition, пищевой шум может включать регулярную борьбу с желанием поесть, даже если вы не голодны. Это действительно проблема, с которой сталкиваются многие, особенно те, кто страдает ожирением или избыточным весом.
Пищевой шум может привести к увеличение веса, так как из-за навязчивых мыслей вы можете переедать, даже если уже насытились. Из-за стресса, который такой шум вызывает, вы можете захотеть выбрать нездоровую, обработанную пищу в качестве «утешения».
Для того чтобы уменьшить «громкость» пищевого шума, нужно одновременно работать с психотерапевтом и диетологом. Также практикуйте различные методы борьбы со стрессом.
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