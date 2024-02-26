Диетолог рассказала, что такое “пищевой шум” и как вы из-за него набираете вес

Пищевой шум может привести к увеличение веса, так как из-за навязчивых мыслей вы можете переедать, даже если уже насытились. Из-за стресса, который такой шум вызывает, вы можете захотеть выбрать нездоровую, обработанную пищу в качестве «утешения».

Для того чтобы уменьшить «громкость» пищевого шума, нужно одновременно работать с психотерапевтом и диетологом. Также практикуйте различные методы борьбы со стрессом.

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