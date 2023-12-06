Фитнес и здоровье
16:30, 06 декабря 2023
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Диетолог рассказала, почему женщинам нельзя пропускать завтрак

Завтрак - самый важный приём пищи, по мнению диетологов. Тем не менее большинство не придают ему особого значения. Особенно вредно такое отношение к завтраку для женщин.

The New York Times

The New York Times

Одна из причин, по которой человек может пропускать завтрак, - это периодическое голодание. У него есть большое количество преимуществ, но диетолог Кристен Ставридис отметила, что женщинам лучше не придерживаться этой диеты.

Women's Fitness

Women's Fitness

Дело в том, что для поддержания в норме гормонов и фертильности лучше всего завтракать с утра. Причём этот приём пищи должен включать много белка. Также подобный завтрак поможет увеличить уровень энергии, улучшить менструальный цикл.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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