Диетолог рассказала, почему женщинам нельзя пропускать завтрак

Дело в том, что для поддержания в норме гормонов и фертильности лучше всего завтракать с утра. Причём этот приём пищи должен включать много белка. Также подобный завтрак поможет увеличить уровень энергии, улучшить менструальный цикл.

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