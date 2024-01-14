Диетологи назвали десять худших напитков для похудения

Фруктовый сок. Большинство фруктовых соков содержат добавленный сахар. Из-за него может повыситься уровень глюкозы в крови и количество потребляемых вами калорий. Также в соке нет клетчатки, поэтому он плохо насыщает.

Латте. В подобных напитках может содержаться молоко, сливки, добавленный сахар и взбитые сливки. Полезнее будет пить обычный чёрный кофе.

Алкогольные напитки. Каждый грамм алкоголя содержит 7 ккал. Это важно учитывать.

Овсяное молоко. В нём мало белка, но при этом обычно содержится много углеводов. Это значит, что овсяное молоко может усилить аппетит и увеличить потребление калорий.

Энергетические напитки. Зачастую в их состав входят кофеин и сахар, которые могут сказаться на вашем весе.