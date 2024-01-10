Диетологи назвали лучшие овощи для уменьшения жира на животе
Некоторые овощи больше подходят для снижения веса, чем все остальные. Вот на какие продукты вам нужно обратить внимание.
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Брокколи. В нём много антиоксидантов, которые уменьшают воспаление в организме. В результате вам будет легче похудеть. Одно исследование, опубликованное в «Журнале Академии питания и диетологии», показало, что регулярное употребление тёмно-зелёных овощей (включая брокколи, капусту, шпинат) уменьшает количество висцерального жира (жира в области живота) у молодых латиноамериканских людей с избыточным весом. Аналогичные результаты были получены после употребления ими сладкого перца, моркови.
Морковь. Она богата лютеином, который обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, морковь может уменьшить объём жировой ткани в области живота и улучшает обмен веществ.
Салат-латук. Это овощ отличается высоким уровнем каротиноидов. Одно исследование с участием японских мужчин, страдающих ожирением, продемонстрировало, что увеличение потребления овощей, богатых каротиноидами (в том числе салата-латука), уменьшает количество висцерального жира.
Оранжевый и жёлтый болгарский перец. В них содержится много лютеина. Одно исследование, результаты которого опубликованы в «Британском журнале питания», показало, что у тех, кто принимал добавки лютеина вместе с соблюдением низкокалорийной диеты, уменьшилась окружность талии, количество висцерального жира и жировых отложений, уровень «плохого» холестерина, масса тела.
Свёкла. Этот овощ содержит много клетчатки: примерно 3,8 граммов на чашку. Известно, что это вещество хорошо насыщает, улучшает микробиом кишечника. Последнее имеет решающее значение при снижении веса или его поддержании.
Кале. В 100 г этой капусты - всего 43 ккал. Также из этого овоща вы получите белок, клетчатку, калий, медь, марганец, витамины А, В6, С, К.
Шпинат. Эта листовая зелень отлично подойдёт для салата, тушёного мяса или протеинового коктейля. Шпинат содержит некоторое количество клетчатки, а также много витамина К, который иногда способствует похудению.
Красный сладкий перец. Он отличается низкой калорийностью и большим количеством питательных веществ в своём составе.
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