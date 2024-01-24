Диетологи назвали лучшие овощи и фрукты для похудения
NutritionFacts.org
Диетологи Джанна Маси и Триста Бест объяснили, какие растительные продукты лучше всего добавлять в диету, чтобы избавиться навсегда от лишних килограммов.
Ягоды. С наименьшим увеличением веса и снижением риска возникновения ожирения и диабета 2 типа связана черника. Она считается низкокалорийной пищей с большим количеством клетчатки.
Крестоцветные овощи. Цветная капуста, обычная капуста, брюссельская капуста, брокколи — хорошие источники питательных веществ. В основном они известны своими преимуществами в борьбе с раком, но также их можно назвать отличной пищей для похудения.
Авокадо. Из-за высокого содержания жиров (в 1 г жира — 9 ккал) этот фрукт высококалориен. Тем не менее эта пища поможет вам достичь своих целей по снижению веса.
Картофель. У него часто плохая репутация из-за высокого содержания углеводов. Но на самом деле результаты исследования 2021 года показали, что потребление картофеля связано с лучшим качеством питания, более высоким потреблением питательных веществ. В этом овоще мало калорий и много клетчатки.
Огурец. Он состоит на 96% из воды. Также в 8-дюймовом (20 см) овоще содержится всего 45 ккал, а исследования показывают, что огурцы — отличный источник витаминов и антиоксидантов.
Арбуз. Результаты одного исследования 2019 года показали, что употребление арбуза может уменьшить массу тела, индекс массы тела (ИМТ), кровяное давление и соотношение талии и бёдер. В 100 г арбуза — всего 30 ккал.
Сельдерей. Согласно исследованию 2023 года, участники, которые регулярно употребляли порошок сельдерея, потеряли значительно больше веса, чем те, кто этого не делал. В 100 г этого продукта содержится 96 г воды, 2 г клетчатки, 14 ккал.
Персики. В одном персике всего 63 ккал, 2 г клетчатки и различные необходимые витамины и антиоксиданты.
Цуккини. По данным Министерства сельского хозяйства США, кабачки — это универсальный и низкокалорийный овощ. В 100 г этого продукта содержится 21 ккал.
Шпинат. В одной чашке шпината — 27 г воды, 7 ккал, 1 г клетчатки. Клетчатка в шпинате увеличивает объём еды, что, как показывает исследование 2023 года, может способствовать снижению веса.
Цитрусовые. Лимон, лайм, апельсин, грейпфрут — лучшие фрукты для похудения. В исследовании, опубликованном в Nutrients, отмечается, что грейпфруты являются одними из наиболее эффективных продуктов питания для снижения индекса массы тела.
Мускусная дыня. Она отличается высоким содержанием воды, а также наличием клетчатки (1 г клетчатки в 100 г дыни), которая даёт ощущение сытости.
Папайя. Этот продукт улучшает пищеварение, усиливает чувство сытости за счёт того, что содержит мало килокалорий и много клетчатки.
Редис. Из половины чашки нарезанного редиса вы получите всего 9 ккал и при этом 1 г клетчатки.
Сливы. В одной сливе — всего 30 ккал, 1 г клетчатки. Содержит этот фрукт и натуральный сахар.
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