Диетологи назвали лучшие овощи и фрукты для похудения

Диетологи Джанна Маси и Триста Бест объяснили, какие растительные продукты лучше всего добавлять в диету, чтобы избавиться навсегда от лишних килограммов.

Ягоды. С наименьшим увеличением веса и снижением риска возникновения ожирения и диабета 2 типа связана черника. Она считается низкокалорийной пищей с большим количеством клетчатки.

Крестоцветные овощи. Цветная капуста, обычная капуста, брюссельская капуста, брокколи — хорошие источники питательных веществ. В основном они известны своими преимуществами в борьбе с раком, но также их можно назвать отличной пищей для похудения.

Авокадо. Из-за высокого содержания жиров (в 1 г жира — 9 ккал) этот фрукт высококалориен. Тем не менее эта пища поможет вам достичь своих целей по снижению веса.

Картофель. У него часто плохая репутация из-за высокого содержания углеводов. Но на самом деле результаты исследования 2021 года показали, что потребление картофеля связано с лучшим качеством питания, более высоким потреблением питательных веществ. В этом овоще мало калорий и много клетчатки.

Огурец. Он состоит на 96% из воды. Также в 8-дюймовом (20 см) овоще содержится всего 45 ккал, а исследования показывают, что огурцы — отличный источник витаминов и антиоксидантов.

Арбуз. Результаты одного исследования 2019 года показали, что употребление арбуза может уменьшить массу тела, индекс массы тела (ИМТ), кровяное давление и соотношение талии и бёдер. В 100 г арбуза — всего 30 ккал.

Сельдерей. Согласно исследованию 2023 года, участники, которые регулярно употребляли порошок сельдерея, потеряли значительно больше веса, чем те, кто этого не делал. В 100 г этого продукта содержится 96 г воды, 2 г клетчатки, 14 ккал.

Персики. В одном персике всего 63 ккал, 2 г клетчатки и различные необходимые витамины и антиоксиданты.