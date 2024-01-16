Диетологи назвали лучшие варианты быстрых завтраков для похудения

Творог с черникой и измельчёнными грецкими орехами. Творог - это низкокалорийный белок. Вместе с с ягодами и грецкими орехами у вас получится сбалансированный завтрак.

Протеиновый батончик с бананом. Выбирайте те, что содержат минимум сахара, а также хотя бы 3 г клетчатки и 10 г белка.

Бублик цельнозерновой с сыром и ветчиной. Цельнозерновой бублик содержит всего 100 ккал. Добавьте к нему ломтик сыра и канадский бекон, чтобы получить менее 300 ккал.

Греческий йогурт и ореховое масло. Первым делом выберите йогурт без сахара. Благодаря добавлению к нему орехового масла вы получите дополнительный заряд белка, немного клетчатки и большое количество полезных жиров.

Протеиновый коктейль со смесью сухофруктов и орехов. Выбирайте протеиновую смесь, в которой будет 3 г или меньше сахара на порцию. Клетчатки в ней должно быть хотя бы 2 г. Орехи и сухофрукты не должны содержать сахара вообще.