Диетологи назвали продукты, которые защитят от гриппа
По словам специалистов, защититься от гриппа и простуды можно при помощи укрепления иммунитета. Важную роль в этом играет питание.
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Цитрусовые. В них много витамина С, поэтому они помогают в формировании хорошего иммунитета. Ешьте такие фрукты, как мандарины, апельсины, грейпфруты.
Овощи и фрукты. В тыкве, брокколи, моркови, белокочанной капусте, яблоках и апельсинах много витаминов А и С.
Сезонные овощи и фрукты. Лучше всего покупать именно их. Тем более что вы так ещё и сэкономите деньги.
Свежевыжатые соки. Они обеспечат организм водой и витамином С. Но пить их нужно сразу же после отжима.
Семена масличных культур. Рекомендуется есть грецкие орехи и фундук по одной горсти в день. Они содержат витамин Е.
Яйца. Этот источник белка укрепляет иммунную систему. Эксперты советуют в день есть по одному варёному яйцу.
Рыба. Она богата омега-3 жирными кислотами. Есть её нужно два-три раза в неделю в приготовленном на гриле, на пару или в духовке виде.
Сбалансированное питание. Главное, чтобы ваш рацион был разнообразным, полноценным и полезным.
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