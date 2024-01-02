Диетологи назвали продукты, которые защитят от гриппа

Цитрусовые. В них много витамина С, поэтому они помогают в формировании хорошего иммунитета. Ешьте такие фрукты, как мандарины, апельсины, грейпфруты.

Овощи и фрукты. В тыкве, брокколи, моркови, белокочанной капусте, яблоках и апельсинах много витаминов А и С.

Сезонные овощи и фрукты. Лучше всего покупать именно их. Тем более что вы так ещё и сэкономите деньги.

Свежевыжатые соки. Они обеспечат организм водой и витамином С. Но пить их нужно сразу же после отжима.