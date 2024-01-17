Диетологи перечислили худшие продукты для плоского живота

Фастфуд с высоким содержанием жиров. Это, например, картошка фри, чизбургеры. Трансжиры, содержащиеся во многих таких продуктов, вызывают особую тревогу. Всё потому, что они могут повысить вероятность развития абдоминального ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем. Из-за большого количества натрия фастфут также может привести к вздутию живота.

Сахарные спирты. Продукты, подслащённые сахарными спиртами или полиолами, — это частые виновники газообразования и вздутия живота. С осторожностью стоит относиться к мятным конфетам или жевательной резинке без сахара, леденцам, шоколаду, протеиновым батончикам. Содержать полиолы могут и некоторые натуральные продукты типа чернослива, груш.

Крестоцветные овощи. К ним относятся капуста, брюссельская капуста, цветная капуста, брокколи. Дело в том, что эти овощи содержат множество клетчатки и соединений серы. Из-за этого у человека может возникнуть вздутие живота.

Картофельные чипсы. Обычно в них много натрия и жиров, что может привести к увеличению веса и вздутию живота.

Белый хлеб. Он имеет высокий гликемический индекс и вызывает быстрый скачок уровня сахара в крови. За эти скачком следует быстрое падение, которое может вызвать голод и выделению значительной дозы инсулина. При этом инсулин — гормон, который сигнализирует клеткам о необходимости запасать энергию, прежде всего в виде жира.