Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 05:15
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Диетологи рассказали, каких напитков нужно избегать при похудении

По данным Гарвардской медицинской школы, висцеральный жир на животе связан с плохим обменом веществ и более высоким риском возникновения хронических заболеваний, рака молочной железы у женщин. К счастью, избавиться от этого вида жира можно при помощи выбора правильных напитков.
Ukonline.in

Ukonline.in

Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, назвала 10 популярных напитков, которых лучше избегать, если вы хотите избавиться от жира на животе.

Кофейные напитки. Сладкие латте, фраппучино содержат много сахара и калорий. К примеру, в 470 мл фраппучино — 380 ккал.

Газировка. Это ещё один вкусный напиток, в котором есть сахар и пустые калории.

Фруктовый сок. Часто он представляет собой множество сахара без полезной клетчатки, которая есть в цельных фруктах.

Пиво. Алкоголь содержит 7 ккал на 1 г напитка. Также в пиве присутствует пшеница, что делает его высококалорийным.

Коктейли. Они отличаются большим количеством добавленных сахаров и высокой калорийностью.

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Shutterstock

Смузи. Часто в магазинных или очень сладких смузи содержится больше калорий, чем вы ожидаете.

Спортивные напитки. Обычно в них много сахара и калорий. Средний спортивный напиток содержит около 220 калорий без каких-либо питательных веществ.

Молочные коктейли. К накоплению жира в области живота приводят насыщенные жиры и сахар, входящие в состав таких коктейлей.

Слаш. Он представляет собой мелко измельчённый лёд с добавлением сахара и искусственных красителей.

Энергетические напитки. Некоторые из них содержат добавленный сахар и лишние калории, но чаще всего в составе энергетиков есть искусственные подсластители.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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