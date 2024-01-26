Диетологи рассказали, каких напитков нужно избегать при похудении

Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, назвала 10 популярных напитков, которых лучше избегать, если вы хотите избавиться от жира на животе.

Кофейные напитки. Сладкие латте, фраппучино содержат много сахара и калорий. К примеру, в 470 мл фраппучино — 380 ккал.

Газировка. Это ещё один вкусный напиток, в котором есть сахар и пустые калории.

Фруктовый сок. Часто он представляет собой множество сахара без полезной клетчатки, которая есть в цельных фруктах.

Пиво. Алкоголь содержит 7 ккал на 1 г напитка. Также в пиве присутствует пшеница, что делает его высококалорийным.

Коктейли. Они отличаются большим количеством добавленных сахаров и высокой калорийностью.