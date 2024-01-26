Диетологи рассказали, каких напитков нужно избегать при похудении
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Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, назвала 10 популярных напитков, которых лучше избегать, если вы хотите избавиться от жира на животе.
Кофейные напитки. Сладкие латте, фраппучино содержат много сахара и калорий. К примеру, в 470 мл фраппучино — 380 ккал.
Газировка. Это ещё один вкусный напиток, в котором есть сахар и пустые калории.
Фруктовый сок. Часто он представляет собой множество сахара без полезной клетчатки, которая есть в цельных фруктах.
Пиво. Алкоголь содержит 7 ккал на 1 г напитка. Также в пиве присутствует пшеница, что делает его высококалорийным.
Коктейли. Они отличаются большим количеством добавленных сахаров и высокой калорийностью.
Смузи. Часто в магазинных или очень сладких смузи содержится больше калорий, чем вы ожидаете.
Спортивные напитки. Обычно в них много сахара и калорий. Средний спортивный напиток содержит около 220 калорий без каких-либо питательных веществ.
Молочные коктейли. К накоплению жира в области живота приводят насыщенные жиры и сахар, входящие в состав таких коктейлей.
Слаш. Он представляет собой мелко измельчённый лёд с добавлением сахара и искусственных красителей.
Энергетические напитки. Некоторые из них содержат добавленный сахар и лишние калории, но чаще всего в составе энергетиков есть искусственные подсластители.
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