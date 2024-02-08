Длительный и ненормированный рабочий день оказался вреден для сна

Учёные обнаружили, что люди, которые работали 55 и больше часов в неделю, по сравнению с теми, у кого были стандартные 35−40 часов в неделю, хуже всех спали. В том числе их сон был кратковременным и они страдали нарушениями сна. Короткий сон определяется как сон менее семи часов в сутки, а нарушения сна — как попытки заснуть в течение 30 минут, пробуждение среди ночи или ранним утром, оценка сна самим человеком как плохого.

Те, кто работал большую часть выходных или все выходные и работал по нестандартному графику (например, посменно), также сталкивались с нарушениями сна. В частности, их сон был либо слишком коротким, либо слишком длинным (более восьми часов в сутки).

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