Для страдающих болезнью Паркинсона создали экзоскелет

Замирание существенно влияет на мобильность и независимость пациентов с болезнью Паркинсона. Существующие методы лечения, такие как медикаменты и терапия, имеют ограниченную эффективность.

Новый экзоскелет использует датчики и алгоритмы для обнаружения и прогнозирования эпизодов замирания. Приводы, приводимые в действие кабелем, оказывают точную своевременную помощь в середине шага, помогая пациенту преодолеть приступы.

В ходе шестимесячных испытаний, проведенных на 73-летнем пациенте, экзоскелет:

Устранил эпизоды замирания при ходьбе в помещении.

Увеличил дистанцию и скорость ходьбы.

Позволил ходить и говорить одновременно, что без устройства было редкостью.

Эти многообещающие ранние результаты указывают на возможность коммерциализации, подобно предыдущему экзокостюму для пациентов с инсультом, разработанному лабораторией Biodesign, который в настоящее время лицензирован компанией ReWalk Robotics.

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