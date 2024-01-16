Доказана польза для психического здоровья поездок на работу на велосипеде

Оказалось, что за пять лет после 2011 года количество рецептов на лечение депрессии или тревоги среди велосипедистов сократилось на 15% по сравнению с теми, кто не ездит на велосипеде. В большей степени это касалось женщин.

Также учёные выяснили, что всего около 2% пассажиров в Глазго ездят на работу на велосипеде, а в Эдинбурге — чуть менее 5%. При этом чаще этим средством передвижения пользовались мужчины по сравнению с женщинами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.