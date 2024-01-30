Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 января 2024, 09:45
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Доказано: алкоголь выводит мышьяк из организма

В ходе нового исследования учёные выяснили, как алкоголь влияет на переработку организмом мышьяка. Для этого они провели несколько экспериментов.
CNN

CNN

В рамках эксперимента мышей кормили пищей, обогащённой арсенатом, а также ежедневно давали китайский спиртной напиток.

Оказалось, что алкоголь усиливает всасывание мышьяка в кишечнике, но при этом уменьшает накопление этого вещества в важнейших органах. Связано это с тем, что при употреблении спиртного повреждаются кишечные барьеры и изменяется микрофлора кишечника.

Eco-Environment & Health

Eco-Environment & Health

Также важно, что алкоголь увеличивает почечную фильтрацию и снижает уровень антидиуретического гормона. Это приводит к вымыванию большего количества мышьяка с мочой.

Получается, что алкогольные напитки ускоряют выход мышьяка из организма и снижают его вредный потенциал.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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