Доказано: бег не помогает похудеть, но предотвращает набор веса

Результаты нового исследования, проведённого Университетом Ювяскюля, показали, что в действительности при помощи бега можно лишь предотвратить набор веса или жира. Но для этого нужно заниматься этим видом деятельности постоянно.

Научные данные ясно показывают, что бег на длинные или на короткие дистанции на протяжении всей жизни помогает поддерживать более низкий уровень жировой массы, чем обычный активный образ жизни и чем участие в соревновательных видах спорта.