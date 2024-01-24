Доказано: чем выше уровень образования, тем ниже риск смерти

Команда учёных недавно обнаружила, что риск смерти снижается на 2% с каждым дополнительным годом обучения человека. Это значит, что у тех, кто окончил шесть классов, риск смерти в среднем был ниже на 13%, после окончания средней школы этот риск снизился почти на 25%, а после 18 лет обучения — на 34%.

Даже при учёте таких факторов, как здоровое питание, курение и употребление слишком большого количества алкоголя, последствия для здоровья были аналогичными. Получается, что отказ от школьного образования так же вреден для человека, как употребление пяти и более алкогольных напитков в день или выкуривание 10 сигарет в день в течение 10 лет.