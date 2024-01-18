Фитнес и здоровье
00:00, 18 января 2024
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Доказано: чтобы есть более здоровые продукты, нужно изменить свою «пищевую среду»

Одна из причин, по которым бывает сложно отказаться от некоторых пищевых привычек, — это так называемая пищевая среда. То есть физическое, экономическое, политическое и социокультурное окружение человека, возможности и условия, которые влияют на его выбор продуктов питания и напитков и на само питание.
Amar Preciado

Amar Preciado

Нынешняя продовольственная среда устроена таким образом, что чаще всего легче взять вредную пищу, чем полезную. Однако можно изменить некоторые аспекты личной пищевой среды.

Еда и напитки на вынос, упакованные продукты обычно продаются большими порциями и часто считаются вкуснее, чем полезные для здоровья продукты. В супермаркетах часто вредная еда продаётся со скидкой и лежит на видном месте на витринах.

Yale Enviroment Review

Yale Enviroment Review

В повседневной жизни тоже бывают ситуации, усложняющие соблюдение здоровой диеты. К примеру, на каких-либо общественных мероприятиях или на работе может предлагаться множество нездоровой пищи.

Также люди различаются по степени влияния на их питание окружающей среды. Это связано может быть с биологическими факторами (генетикой, гормонами), психологическими характеристиками (особенностями процесса принятия решений или личностными качествами) и предыдущим опытом употребления пищи (приобретёнными ассоциациями между едой и конкретными ситуациями или эмоциями).

Более восприимчивые к пищевой среде и различным ситуациям люди, вероятнее всего, будут в целом есть больше и потреблять больше нездоровой пищи. Они будут уделять больше внимания рекламе еды, запахам готовящейся пищи и сильно хотеть есть из-за всего этого.

Что можно со всем этим сделать? Попробуйте запасаться полезными перекусами (фрукты, орехи и семена), убрать из дома вредную пищу или вообще её не покупать. Также планирование различных мероприятий поможет снизить влияние общества на питание. Например, вместо обеда в ресторане быстрого питания отправьтесь с друзьями на прогулку.

_ Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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