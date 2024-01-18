Доказано: чтобы есть более здоровые продукты, нужно изменить свою «пищевую среду»
Amar Preciado
Нынешняя продовольственная среда устроена таким образом, что чаще всего легче взять вредную пищу, чем полезную. Однако можно изменить некоторые аспекты личной пищевой среды.
Еда и напитки на вынос, упакованные продукты обычно продаются большими порциями и часто считаются вкуснее, чем полезные для здоровья продукты. В супермаркетах часто вредная еда продаётся со скидкой и лежит на видном месте на витринах.
В повседневной жизни тоже бывают ситуации, усложняющие соблюдение здоровой диеты. К примеру, на каких-либо общественных мероприятиях или на работе может предлагаться множество нездоровой пищи.
Также люди различаются по степени влияния на их питание окружающей среды. Это связано может быть с биологическими факторами (генетикой, гормонами), психологическими характеристиками (особенностями процесса принятия решений или личностными качествами) и предыдущим опытом употребления пищи (приобретёнными ассоциациями между едой и конкретными ситуациями или эмоциями).
Более восприимчивые к пищевой среде и различным ситуациям люди, вероятнее всего, будут в целом есть больше и потреблять больше нездоровой пищи. Они будут уделять больше внимания рекламе еды, запахам готовящейся пищи и сильно хотеть есть из-за всего этого.
Что можно со всем этим сделать? Попробуйте запасаться полезными перекусами (фрукты, орехи и семена), убрать из дома вредную пищу или вообще её не покупать. Также планирование различных мероприятий поможет снизить влияние общества на питание. Например, вместо обеда в ресторане быстрого питания отправьтесь с друзьями на прогулку.
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