Доказано: даже один отрицательный отзыв может оттолкнуть людей от покупки

Часто люди, когда покупают онлайн, читают первым делом отзывы на товар. И уже известно, что отзывы считаются более заслуживающими доверия, чем реклама.

Исследование, проведённое Мартоном Варгой из Департамента маркетинга Боккони и Пауло Альбукерке из бизнес-школы INSEAD, было сосредоточено на отрицательных отзывах. Связано это с тем, что отрицательная информация имеет тенденцию влиять на оценки людей сильнее, чем положительная.