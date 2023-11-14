Доказано: хранить секреты полезно для здоровья

Более ранние исследования показали, что секреты могут навредить благополучию человека. Но в них изучалось влияние на здоровье тех секретов, которые имеют негативные последствия.

Новое же исследование связано с изучением позитивных секретов. Например, это беременность, предложение руки и сердца, неожиданные подарки и т.п.