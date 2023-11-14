Фитнес и здоровье
12:00, 14 ноября 2023
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Доказано: хранить секреты полезно для здоровья

У секретов плохая репутация. Однако новое исследование американских учёных показало, что сохранение в секрете хороших новостей помогает людям чувствовать себя лучше. Особенно если они собираются этим с кем-то поделиться.

Caron

Caron

Более ранние исследования показали, что секреты могут навредить благополучию человека. Но в них изучалось влияние на здоровье тех секретов, которые имеют негативные последствия.

Новое же исследование связано с изучением позитивных секретов. Например, это беременность, предложение руки и сердца, неожиданные подарки и т.п.

Getty

Getty

Учёные в рамках нового исследования провели пять экспериментов. Участвовали в них более 2,5 тысяч человек. Выяснилось, что сохранение в тайне хороших новостей повысило уровень энергии людей. Кроме того, желание в конечном итоге рассказать этот секрет тоже заставляет человека относиться к его хранению более позитивно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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