Доказано: игра на музыкальном инструменте или пение в хоре улучшают работу мозга

В рамках исследования имело значение то, играют участники на музыкальных инструментах до сих пор или играли на них только раньше. У тех, кто в настоящее время всё ещё занимался музыкой, были самые высокие когнитивные способности.

Но что насчёт пения? Приносит ли оно такую же пользу мозгу, как игра на музыкальном инструменте? Результаты исследования показали, что пение может улучшить исполнительные функции, но не память. При этом петь можно и хоре. Известно, что участие в социальной деятельности полезно для мозга.

Что касается прослушивания музыки, то учёные не обнаружили связи между ним и улучшением когнитивных способностей.

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