Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 13:30
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Доказано: комнатные растения улучшают психическое здоровье

Доктор Чарли Холл, профессор и заведующий кафедрой международного цветоводства Эллисона Техасского департамента садоводческих наук A&M, провёл исследование, посвящённое пользе растений и природы для здоровья человека. Оказывается, растения положительно влияют на состояние людей как в физическом, так и в психическом плане.
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Покупка растений в дом зимой действительно может положительно сказаться на вашем здоровье. Это похоже, по словам доктора Чарли Холла, на те эмоции, которые человек испытывает при общении с собакой или кошкой. Те же самые реакции возникают в мозгу, когда мы находимся рядом с растениями.

Пребывание на природе и рядом с домашними растениями помогут снизить уровень кортизола, гормона стресса. Кроме того, в одной научной статье Холла рассматриваются преимущества растений для здоровья человека: в том числе улучшение памяти, уменьшение последствий деменции, повышение уровня удовлетворённости жизнью.

CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

Существуют при этом комнатные растения, которые не требуют почти никакого ухода. Однако даже просто их нахождение в доме может заметно снизить уровень стресса у людей. Среди таких растений - суккуленты, филодендроны, потос, драцены, пуансеттия и пасхальные лилии.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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