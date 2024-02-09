Доказано: комнатные растения улучшают психическое здоровье

Покупка растений в дом зимой действительно может положительно сказаться на вашем здоровье. Это похоже, по словам доктора Чарли Холла, на те эмоции, которые человек испытывает при общении с собакой или кошкой. Те же самые реакции возникают в мозгу, когда мы находимся рядом с растениями.

Пребывание на природе и рядом с домашними растениями помогут снизить уровень кортизола, гормона стресса. Кроме того, в одной научной статье Холла рассматриваются преимущества растений для здоровья человека: в том числе улучшение памяти, уменьшение последствий деменции, повышение уровня удовлетворённости жизнью.