Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 февраля 2024, 14:15
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Доказано: красный свет снижает уровень сахара в крови

Учёные обнаружили, что красный свет длиной 670 нанометров может стимулировать выработку энергии в митохондриях. Это приводит к увеличению потребления глюкозы.
Pixabay from Pexels

Pixabay from Pexels

Оказывается, красный свет может быть полезным для организма человека. Исследователи выяснили, что этот свет длиной 670 нанометров (нм) снижает уровень глюкозы в крови на 27,7% после употребления сахара, а также максимальный скачок уровня глюкозы на 7,5%.

NOVI Health

NOVI Health

Чтобы изучить влияние красного света с длиной волны 670 нм на уровень глюкозы в крови, учёные отобрали 30 здоровых людей. Всех их разделили на две группы: 15 человек — в группе красного света с длиной волны 670 нм и 15 человек — без света. Выяснилось, что у тех, кто подвергался воздействию красного света за 45 минут до употребления глюкозы, снижался пиковый и общий уровень сахара в крови в течение двух часов.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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