Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 марта 2024, 09:00
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Доказано: малоподвижный образ жизни повышает риск ранней смерти

Основываясь на многолетних наблюдениях за долгожителями, Дэн Бюттнер, автор книги «Голубые зоны», предположил, что люди живут дольше, когда через каждые 20 минут сидения встают и двигаются. Результаты этого исследования были опубликованы в Журнале Американской кардиологической ассоциации.
Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Научно доказано, что у пожилых женщин, которые сидели по 11,7 часов и более в день, риск смерти увеличивался на 30%. И это вне зависимости от того, занимались ли они спортом.

В рамках этого исследования учёные изучили показатели сидения и повседневной активности, собранные с помощью набедренных устройств, которые носили до семи дней 6489 женщин. Возраст этих женщин составлял от 63 до 99 лет. Наблюдали за ними также в течение восьми лет.

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Малоподвижный образ жизни представляет риск для здоровья, поскольку он снижает мышечные сокращения, кровоток и метаболизм глюкозы. И физические упражнения не способны устранить эти последствия. Риск преждевременной смерти начинает возрастать, если сидеть в день более 11 часов в целом и если вы будет долго сидеть на одном месте в принципе.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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