Доказано: малоподвижный образ жизни повышает риск ранней смерти

Научно доказано, что у пожилых женщин, которые сидели по 11,7 часов и более в день, риск смерти увеличивался на 30%. И это вне зависимости от того, занимались ли они спортом.

В рамках этого исследования учёные изучили показатели сидения и повседневной активности, собранные с помощью набедренных устройств, которые носили до семи дней 6489 женщин. Возраст этих женщин составлял от 63 до 99 лет. Наблюдали за ними также в течение восьми лет.