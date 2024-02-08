Доказано: молодёжь сейчас пьёт меньше, чем раньше

Некоторые исследования показывают, что употребление алкоголя стало менее рутинным и ожидаемым для молодых людей, а отказ от спиртных напитков стал более социально приемлемым. Возможно, в этом сыграли роль активные усилия правительств и супермаркетов по тому, как сделать алкоголь менее доступным для молодёжи. Однако в некоторых странах, где наблюдается такое же снижение потребления спиртного, политика, связанная с доступом к алкоголю, не изменилась.

Подростки теперь относятся к выпивке, как показывают исследования, более негативно, а к отказу от алкоголя — позитивно и терпимо. Исследователи утверждают, что это связано с более длительным переходом к взрослой жизни, а также с беспокойством молодых людей о будущем и ощущением сильного давления, направленного на достижение успеха в жизни.

Большинство опрошенных молодых людей также не считали давление со стороны сверстников важным фактором в их решении пить или нет, за исключением небольшого числа студентов университетов. Причём этих студентов возмущало, насколько алкогольно ориентирована социальная жизнь в университете.

Однако важно отметить, что снижение уровня употребления алкоголя среди молодёжи — это не то же самое, что растущее «движение за трезвость». Это решение сильно отличается от решения подростков не начинать пить вообще.

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