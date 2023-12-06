Доказано: мужчины действительно чувствуют себя гораздо хуже, чем женщины, при температуре 37,2
Каждый мужчина сталкивался с ощущением, когда всё тело невыносимо крутит, а градусник показывает всего 37,2 градуса. Исследование американских учёных показало, что представители мужского пола действительно переносят температуру тяжелее, чем женщины. И причина - в гормонах.
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Учёные из Гарвардского университета провели несколько экспериментов на мышах. Выяснилось, что мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счёт такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются тоже слабее и проходят быстрее.
Мужчины же «страдают» при болезни и правда сильнее женщин. Также при проведении тестов мыши излечены были от вирусной пневмонии при помощи дозы гормона эстрогена.
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