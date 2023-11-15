Доказано: мы зависимы не от самих смартфонов, а от совсем другого
Команда исследователей из Университета Гранады впервые доказала, что у нас развивается зависимость вовсе не от телефонов, а от социального взаимодействия, которое они дают. Результаты этой работы опубликованы в журнале Psicothema.
Для проведения эксперимента учёные отобрали 86 человек. Их разделили на две группы. Одна из них должна была отправить сообщение в WhatsApp, а другая группа ничего не отправляла. Затем участники отключили уведомления на смартфонах и положили их экраном вниз. После этого они некоторое время провели в среде виртуальной реальности. На протяжении всего эксперимента специалисты измеряли электродермальную активность кожи, то есть активность вегетативной нервной системы.
Выяснилось, что группа, которая отправляла сообщения, была более напряжённой на протяжении всего процесса. Также эти люди становились более тревожными, когда их просили прекратить пользоваться мобильными телефонами, а когда им разрешили вновь взять в руки смартфон, у них гораздо сильнее повысился уровень эмоционального возбуждения.
Результаты этого исследования показывают, что сами смартфоны не являются причиной психологических проблем у людей.
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