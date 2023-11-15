Доказано: мы зависимы не от самих смартфонов, а от совсем другого

Выяснилось, что группа, которая отправляла сообщения, была более напряжённой на протяжении всего процесса. Также эти люди становились более тревожными, когда их просили прекратить пользоваться мобильными телефонами, а когда им разрешили вновь взять в руки смартфон, у них гораздо сильнее повысился уровень эмоционального возбуждения.

Результаты этого исследования показывают, что сами смартфоны не являются причиной психологических проблем у людей.

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