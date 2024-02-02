Доказано: мясные и обработанные пищевые продукты связаны с болезнью Альцгеймера

Оказалось, что люди с диагностированной болезнью Альцгеймера потребляли меньше фруктов и овощей, таких как апельсины, клубника, авокадо, перец, огурцы, морковь, капуста и шпинат. При этом они регулярно ели мясные пироги, колбасы, ветчину, пиццу, гамбургеры. Потребление вина у участников с Альцгеймером было сравнительно ниже по сравнению со здоровой группой.

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