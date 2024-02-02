Доказано: мясные и обработанные пищевые продукты связаны с болезнью Альцгеймера
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Новая научная работа, опубликованная в Journal of Alzheimer's Disease, основывалась на данных австралийского исследования биомаркеров и образа жизни. С 2006 года специалисты наблюдают за его участниками: в частности, за развитием болезни Альцгеймера у некоторых людей.
Оказалось, что люди с диагностированной болезнью Альцгеймера потребляли меньше фруктов и овощей, таких как апельсины, клубника, авокадо, перец, огурцы, морковь, капуста и шпинат. При этом они регулярно ели мясные пироги, колбасы, ветчину, пиццу, гамбургеры. Потребление вина у участников с Альцгеймером было сравнительно ниже по сравнению со здоровой группой.
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